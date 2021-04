Superlega, Marchegiani contrariato: “Il calcio è meritocrazia”

'Creato dai poveri e rubato dai ricchi'. Il calcio europeo sta vivendo una delle più grandi rivoluzioni della sua storia. Dodici top club europei hanno dato vita alla Superlega, nuova competizione che si contrapporrà alla Champions League. Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, non si è detto molto felice di questo cambiamento. Queste le sue parole negli studi di Sky Sport: "L'idea della Superlega non è poi così cattiva. Sarebbe bello vedere questi big match. Non mi piace il fatto che alcune squadre vi partecipino di diritto. Il calcio è meritocrazia".

