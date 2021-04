Superlega, Varriale ironico: “Complimenti per il capolavoro”

Non è per nulla soddisfatto di questo cambiamento nel mondo del calcio Enrico Varriale. Il noto giornalista della Rai si è detto contrario alla nascita della Superlega, una nuova competizione europea alla quale parteciperanno ogni anno 20 delle squadre più blasonate d'Europa e nella quale verrà abbandonato il principio di meritocrazia. Di seguito le parole di Varriale su Twitter: "È scoppiata la tempesta perfetta che rischia di polverizzare il calcio. Complimenti a chi sta mettendo in piedi questo 'capolavoro'".

