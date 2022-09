Svezia, Kulusevski: “Questa la differenza tra me e Milinkovic”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sta vivendo un buon momento la Svezia, reduce dall’ennesima sconfitta in Nations League contro la Serbia. Diversi i problemi che il tecnico Andersson ha evidenziato e tra questi, sicuramente il fatto che alcuni dei suoi uomini non hanno minuti nelle gambe perché poco utilizzati dai rispettivi club di appartenenza. Concetto ribadito anche da Dejan Kulusevski nel post partita, ai microfoni di Viasat. Lo svedese ha riconosciuto la superiorità dei suoi avversari, in particolare di giocatori come Aleksandar Mitrovic e Sergej Milinkovic Savic. Queste le sue parole: “È difficile venire qui quando non si gioca con la propria squadra di club da cinque/sei mesi, o se si è giocato solo dieci minuti in un mese. Non è la stessa cosa per Milinkovic e per i ragazzi che sono i giocatori più importanti della Serie A. Lo stesso vale per Mitrovic, che ha segnato dieci gol in Premier League”

