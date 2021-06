Tacchinardi: "Alla Lazio rivedremo il Sarri di Napoli"

Manca solo l'annuncio ufficiale ma Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio. Su questa operazione ha detto la sua anche l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ai microfoni di TMW Radio: "Io penso che rivedremo il Sarri di Napoli, che modella la squadra come vuole lui. Credo che il centrocampo non vada toccato, e che abbia chiesto garanzie per altri ruoli".

