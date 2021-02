Tacchinardi punge la Roma: "Se vuoi stare davanti devi vincere gli scontri diretti"

Milan, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Atalanta. In questa prima parte di stagione, la Roma non è riuscita a vincere contro nessuna big della Serie A. L'ex centrocampista bianconero, Alessio Tacchinardi, ha evidenziato questo aspetto ai microfoni di TMW Radio: "La Roma non ha vinto uno scontro diretto. Mi sembra tanto bella ma quando incontra dei duri dall'altra parte non lascia mai il segno e non ci mette mai quel qualcosa in più. Sta facendo un ottimo campionato, ma se vuoi stare lì davanti mentalmente devi avere qualcosa di più".

