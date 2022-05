Tagliatela consiglia Meret: “Se non gioca al Napoli, deve andare via”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Pino Tagliatela, ex portiere del Napoli, ha dato un consiglio ad Alex Meret, estremo difensore partenopeo ancora in bilico tra la permanenza e l'addio e che piace a diversi club di Serie A tra cui la Lazio. Queste le sue parole: "Meret se non gioca nel Napoli non deve restare, o gli danno fiducia o continuano con Ospina. Se vanno via entrambi ci sono tanti portieri bravi che potrebbero venire a Napoli, questo dipende dal tecnico e dal tipo di profilo che cerca. Meret è stato pagato quasi 30 milioni, la società vorrà riprendere quest’investimento. Se il tecnico, però, dice che Ospina è incedibile bisogna capire cosa fare con questo ragazzo.