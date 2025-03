Tagliavento duro contro Mourinho: "Era difficilissimo arbitrare con lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il periodo di José Mourinho alla Roma è stato contraddistinto da risultati al di sotto delle aspettative e da un clima teso non solo all'interno di Trigoria, ma soprattutto in campo dove ogni occasione era motivo di aggressione verbale nei confronti degli arbitri, spesso in difficoltà quando dirigevano le partite dei giallorossi. Un modo di fare, una tattica comportamentale, che l'allenatore porteghese si portava dietro fin dai tempi dell'Inter, come svelato dall'ex arbitro Tagliavento che ai microfoni di Radio Corriere dell'Umbria ha raccontato:

LE MANETTE DI MOURINHO"Non mi ero assolutamente accorto delle manette di Mourinho in quell'Inter-Sampdoria. Avevo già espulso 3 calciatori nel primo tempo, non sarebbe stato un problema estrarre un altro rosso. Quella partita a livello di carriera fu perfetta, arbitrai in maniera perfetta e questo fu riconosciuto anche dai quotidiani. Era un campionato tesissimo, che si contendevano l'Inter di Mourinho e la Roma di Totti. Viaggiavano ogni domenica a un punto di distanza e Mourinho, oltre che un grandissimo allenatore, era anche un grandissimo comunicatore".

DIFFICILISSIMO ARBITRARE - "Era un'Inter difficilissima da arbitrare, faticavi tantissimo nella gestione della pressione che ti facevano i calciatori, della comunicazione pre e post gara. Il portoghese veniva da un percorso in cui era bravissimo nel suo lavoro, ma creava anche un ambiente estremamente difficile. C'era un clima impressionante e in quella partita lì abbiamo preso decisioni impopolari, ma tutte estremamente corrette".