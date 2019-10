Talamonti: "Ringrazio la Lazio per avermi portato in Italia. Ora faccio un altro mestiere..."

Un doppio ex di Lazio - Atalanta è intervenuto per parlare delle sue due vecchie squadre: Leonardo Talamonti. Queste le sue parole a Europacalcio.it: "Sono completamente fuori dal mondo del calcio, lavoro nel negozio di ferramenta di famiglia. Ho scelto così perché non mi piace quello che c’è attorno a questo sport, a partire dai dirigenti e dai procuratori. Senza fare di tutta l’erba un fascio, ce ne sono alcuni bravi, ma sono molto pochi. Lavoro in questo negozio e sono tranquillo e felice, mi sento ugualmente importante e protagonista".

DOPPIO EX - "Per il campionato ho sempre la tv accesa. L’Atalanta la seguo in ogni occasione. Sono stato lì tanti anni, ma ringrazio anche la Lazio per avermi portato in Italia, ho avuto l’opportunità di farmi conoscere. Dopo l’esperienza in biancoceleste ero andato al River Plate e poi ero tornato in Italia a Bergamo. L’Atalanta mi ha dato tutto, anche quello che non mi ha dato la Lazio".

LAZIO, LE PAROLE DI KLOSE

LAZIO, LE PAROLE DI COLANTUONO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE