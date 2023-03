Tanti auguri Guero: oggi Daniel avrebbe compiuto 21 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Giornata particolare per la famiglia di Daniel Guerini. Il ragazzo che militava nella Primavera biancoceleste scomparso il 24 aprile 2021 in seguito ad un bruttissimo incidente stradale avvenuto a Roma in Viale Palmiro Togliatti avrebbe spento oggi 21 candeline. Tra tre giorni invece ricadrà il secondo anniversario della tragica scomparsa. Una vicenda lascia ancora incredulità e sgomento oltre che un vuoto incolmabile. Uno di quei dolori difficile da concepire. Per questo a maggior ragione: tanti auguri Daniel. Un bacio al cielo!