Tar, respinto il ricorso: il Chievo Verona è fuori dalla Serie B

Ennesima bocciatura per il Chievo Verona. Come riporta Sky Sport, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del club veronese in relazione al mancato accoglimento, da parte del Collegio di Garanzia del Coni, dell'iscrizione in sovrannumero al prossimo campionato di Serie B. Il Chievo chiedeva infatti di partecipare alla prossima Serie B dopo l'esclusione decretata dagli organi sportivi. Per i giudici amministrativi la decisione del Collegio di Garanzia del Coni è "conforme al sistema delle licenze nazionali Figc e con nessuna disparità di trattamento nei confronti del Chievo". I giudici hanno confermato che "alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti, il club non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito".

BOCCIATI ALTRI TRE CLUB - Il Tar mette quindi la parola fine a questa vicenda e delinea di fatto gli assetti definitivi dei prossimi campionati di Serie B e Serie C. I giudici hanno anche bocciato i ricorsi di Sambenedettese, Carpi e Casertana, club per i quali è così confermata l'esclusione di diritto dalla prossima Serie C. Per la società campana è stata però accolta la richiesta subordinata per l'ammissione in sovrannumero alla Serie D con lo stesso titolo sportivo al quale è stata negata l’iscrizione tra i professionisti. Un semaforo verde che però confligge con quanto previsto dall’articolo 52 comma 10 delle Noif, che consente alle città che perdono il professionismo di ripartire dalla D ma solo con un nuovo titolo sportivo. Su quest'ultima decisione infatti la Figc valuta la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato. Il Novara, altro club escluso dalla C, ha rinunciato alla procedura di sospensione cautelare, riservandosi di discutere successivamente la causa nel merito.

