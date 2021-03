Tas Losanna: 3-0 a tavolino per Svizzera - Ucraina, la Lazio - Torino di Nations

Con la Uefa non si scherza, il protocollo è il protocollo. E la fermezza dell'organo di governo del calcio europeo ha avuto la conferma del Tas di Losanna per quanto riguarda la partita mai disputata tra Svizzera e Ucraina. Lo scorso 17 novembre nel gruppo squadra dell'Ucraina (già sbarcato a Lucerna) scoppiò un focolaio Covid che impedì la disputa della partita contro la nazionale di casa. La Uefa fin da subito assegnò il 3-0 a tavolino come da protocollo, evitando la riprogrammazione della partita. Decisione confermata anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport, rimasto fedele al principio secondo il quale la squadra che non si presenta in campo perde 3-0 a tavolino. Già lo scorso scorso ottobre, era stato respinto il ricorso presentato dallo Slovan Bratislava contro lo 0-3 inflitto dall'Uefa per la mancata presenza sul campo del KI Klaksvik (squadra campione delle Isole Fær Øer) in occasione della gara unica per il primo turno di qualificazione della Champions League.

LAZIO - TORINO - Sullo stesso principio si fonda il protocollo Figc, modificato a inizio ottobre introducendo la possibilità (al verificarsi di determinate condizioni legate al contagio nel gruppo squadra) di uno spostamento. Eppure l'interpretazione data dal Collegio di Garanzia del Coni su Juventus - Napoli ha cambiato le carte in tavola, mettendo a repentaglio la conclusione dei campionati entro il 23 maggio. Quindi mentre nei vari gradi di giudizio rischia seriamente (il giudice sportivo ha così deciso, ora si attendono i gradi di giudizio successivi) di essere riprogrammata, se fosse stata una partita europea Lazio - Torino sarebbe già stata archiviata con un 3-0 a tavolino.