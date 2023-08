Tempo effettivo, cambia il regolamento in Serie A: ecco tutte le novità

Fonte: lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Cambiano le regole sui recuperi in Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, a partire dalla prima giornata della nuova stagione si giocherà complessivamente per 25 ore e mezza. Praticamente un giorno in più di gara, frutto della modifica al regolamento che punta a recuperare tutto il tempo perso durante una partita, a partire dalle esultanze per un gol e delle conseguenti perdite di tempo, che adesso verranno recuperate al termine della frazione di gioco. Un cambiamento che farà dunque lievitare il tempo di recupero, come già accaduto durante gli ultimi mondiali in Qatar, che hanno fatto registrare extra time anche di 15 minuti.

Si tratta di un'indicazione precisa della FIFA, che vuole garantire al pubblico maggiore spettacolo in campo. Nella scorsa stagione in Serie A sono stati giocati 55 minuti di tempo effettivo, in linea con la Premier. Meglio di noi ha fatto solamente la Ligue 1, con un minuto in più. Bisognerà capire soltanto se il recupero per un'esultanza verrà codificato o resterà a discrezione del direttore di gara. Quel che è certo è che non si tratta dell'unica modifica al regolamento. Una nuova norma impedisce infatti ai portieri di tenere comportamenti lontani dai valori dello sport, a partire dalle sceneggiate come quella del portiere Martinez nella finale dei mondiali. In caso di non osservanza della regola, i portieri avranno prima un richiamo e poi un'ammonizione in caso di recidiva.