Tennis, Opelka riscrive la storia: il clamoroso record stabilito

Reilly Opelka è tornato. Il tennista americano, tifosissimo della Lazio, dopo un lungo infortunio all'anca è tornato in campo da protagonista. Lo statunitense ha sfruttato al meglio la wild card concessa dal torneo di Newport spingendosi fino alle semifinali sull'erba a stelle strisce. Il risultato è assolutamente storico e Opelka ha stabilito un nuovo record. Prima di lui, infatti, solo Juan Martin Del Potro si era spinto tanto in là con una classifica fuori dai primi mille del circuito Atp. I tanti infortuni, infatti, hanno spinto il semifinalista di Roma del 2021 alla posizione numero 1188 con cui si è presentato ai nastri di partenza di Newport. Opelka ha strappato così il record all'argentino che nel 2016 a Delray Beach era arrivato in semifinale partendo dal 1042 posto. I risultati sul campo hanno permesso così a Reilly di risalire la classifica e questa settimana è 430. Martedì inizierà il torneo di Atlanta dove l'organizzazione gli ha concesso una wild card. La risalita di Opelka è appena iniziata.