The Guardian, stilata la top 100 del 2021: la posizione di Immobile

Il The Guardian, noto quotidiano britannico, ha stilato la top 100 dei calciatori di questo anno solare. In testa alla classifica dei migliori giocatori del 2021 ci sono Lewandowski, Messi e Salah ma non mancano calciatori italiani in virtù soprattutto della vittoria dell'ultimo Europeo. Tra questi c'è anche Ciro Immobile, unico biancoceleste presente alla posizione numero 66. Guardando sempre agli azzurri troviamo al 5° posto Jorginho, al 12° Donnarumma seguiti da Chiesa, Bonucci e Chiellini rispettivamente alla posizione 17, 22 e 24.

Pubblicato il 24/12 alle 15.19