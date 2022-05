Tirana, tifosi del Feyenoord vandalizzano il bus della Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si infiamma la finale di Conference League. Quasi tutto pronto a Tirana dove domani sera Roma e Feyenoord scenderanno in campo per giocarsi la Coppa. La squadra di Mourinho è arrivata nella capitale nel primo pomeriggio mentre da ieri il pullman della società è sbarcato sul territorio in attesa dell'arrivo della squadra.

Come testimoniano le immagini di un video due ragazzi, quasi certamente tifosi olandesi, hanno deciso di urinare sopra il bus, atteggiamento che non è certamente piaciuto ai tifosi della Roma che hanno riversato la loro rabbia sui social: "I tifosi del Feyenoord quando sono venuti a Roma hanno distrutto Piazza di Spagna", "Poveracci....." e ancora: "Vai Mou, stendili domani! I tifosi del Feyenoord hanno ancora un conto aperto con Roma…".