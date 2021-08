Tokyo 2020, Jacobs di nuovo in pista contro le accuse. La compagna: "Un po' rosica"

A pochi giorni dallo straordinario oro nelle Olimpiadi di Tokyo 2020, Marcell Jacobs è pronto a tornare di nuovo in pista. Il neo campione correrà domani nelle batterie della staffetta 4x100. Per l'uomo più veloce del mondo non sarà solamente l'occasione per agguantare un'altra finale olimpica, ma anche per rispedire al mittente le critiche ricevute in questi giorni, arrivate dalla stampa estera.

