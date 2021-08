Tokyo 2020, le gare della notte: ginnastica ritmica, nuoto artistico e 4x400

Mancano tre giorni al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e con i tre ori conquistati oggi con Palmisano nella marcia 20 chilometri, Busà nel karate kumite -75 kg e la staffetta 4x100. Con questo l'Italia ha messo in cassaforte ben 38 medaglie: 10 d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo. Così facendo la nostra Nazionale supera il suo record assoluto, precedentemente raggiunto a Los Angeles nel 1932 e a Roma 1960. Nella tredicesima giornata Milena Baldassarri si è qualificata per la finale di ginnastica ritmica. L'azzurra si è piazzata al sesto posto nelle qualificazioni con il punteggio di 96.050. Infine nella staffetta azzurra 4x400 maschile si sono qualificati per la finale: Alessandro Sibiliio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re, che hanno chiuso la propria batteria con il quarto tempo e il record italiano in 2.58.91.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLE GARE DI QUESTA NOTTE

