Tommaso Paradiso, che sfogo: il messaggio contro Lotito e la società

Gara intensa quella della Lazio contro il Milan che non si è conclusa nel migliore dei modi. La sconfitta è stata doppia, sia sul campo sia sugli spalti. Un boccone amaro da mandare giù, reso ancor più amaro dalla decisione della società relativamente al prezzo del biglietto che, inevitabilmente, ha scatenato l’indignazione dei tifosi. Ai microfoni di Radiosei, il noto cantante laziale Tommaso Paradiso ha manifestato il suo pensiero in merito. Queste le sue parole: “Io credo che adesso ci sia un problema più grave ed è il disgregamento del popolo e del tifo biancoceleste. Questa società ci ha trasformato da un popolo di tifosi a un popolo di simpatizzanti. Secondo me in come tutte le cose c’è un ciclo della vita e siamo arrivati a un punto di non ritorno quando Tonali dice “È sembrato di giocare a San Siro”. Questa è la cosa più grave. Una società nel 2022 dovrebbe parlare in altri termini, noi abbiamo il modello del padrone presidente che è ormai finito. Mi sembra una cosa anacronistica. È avvilente. Rischiamo in questo momento di perdere il nostro marchio di fabbrica che è “Di padre in figlio”. Risata di Acerbi? Chiedo scusa pubblicamente per quello che ho scritto, era uno sfogo".

