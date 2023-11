Tommaso Paradiso infiamma Roma! E spuntano le bandiere della Lazio - VIDEO

Tommaso Paradiso infiamma Roma. Il cantante ha iniziato la sua tournée invernale nei palazzetti cominciando dalla Capitale. L'ex frontman dei The Giornalisti ha ripercorso il suo repertorio nel suo Tommy 2023. Una serata unica in cui ha intrattenuto il pubblico ed emozionato gli spettatori. Proprio in platea sono comparse delle bandiere della Lazio. Tommaso, infatti, non ha mai nascosto la sua fede per il club biancoceleste tanto che nei giorni scorsi ha perfino detto di preferire lo scudetto della squadra rispetto a 2 Grammy o alla vittoria al Festival di Sanremo. Di seguito il video della sua Completamente con le bandiere della Lazio che sventolano.