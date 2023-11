Lazio, Tommaso Paradiso non ha dubbi: "Prendo sempre lo Scudetto..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Presente all'RDS Showcase, Tommaso Paradiso, noto tifoso della Lazio, è stato protagonista di un siparietto molto divertente. Dopo la sua esibizione, gli è stata fatta una domanda molto precisa, a cui lui non ha esitato a rispondere. "Tra la vittoria schiacciante del Festival di Sanremo e lo Scudetto della Lazio, cosa scegli?". Lui non ha dubbi: "No no, lo Scudetto". Poi di nuovo: "Alllora alziamo la posta: due Grammy o...". Paradiso, però, non ci sta. La sua risposta è secca: "No no, aspetta. Io lo Scudetto della Lazio lo prendo sempre. Dei premi non me ne frega niente. Preferisco lo Scudetto della Lazio, te lo giuro". Un vero e proprio atto di fede verso i colori biancocelesti, nonostante tutto.