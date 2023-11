Tommaso Paradiso, Lazio protagonista anche a Milano: cosa è successo

I concerti di Tommaso Paradiso sono spesso fonte anche di grande lazialità. Mentre il noto cantante e tifoso biancoceleste si esibisce, i colori biancocelesti vengono esposti da fan che con lui non condividono solo la passione per la musica, ma anche la fede calcistica. Quello che è successo ieri a Milano, però, supera quella che ormai è diventata una prassi. Mentre, infatti, Immobile segnava il gol del vantaggio contro il Celtic, un tifoso esultando ha lanciato la propria sciarpa sul palco dove Tommaso Paradiso si stava esibendo. Il gesto è stato accolto di buon grado anche dai componenti della band, in particolar modo dal chitarrista che, mentre suonava ha afferrato l'accessorio e se lo è portato al collo, prima di tornare a far tremare le corde del proprio strumento.