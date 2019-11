Top 50 di TMW: Immobile re, quanta Lazio in classifica

CLASSIFICA SERIE A - Ciro Immobile è il miglior calciatore del nostro campionato. Questo è quanto emerso dalla classifica stilata da Tuttomercatoweb sulle prime dodici giornate della Serie A. Il portale si è basato sulla media voto prendendo in considerazione solamente i giocatori a voto per almeno la metà delle partite fin qui disputate. L'attaccante della Lazio è in vetta con una media voto di 6.96. Il bomber precede Zapata dell'Atalanta (6.86) e Sirigu (6.83). Nella top 50 c'è spazio anche per altri calciatori biancocelesti. Luis Alberto è sesto con 6.75 di media, mentre Joaquin Correa è quindicesimo con 6.54. In classifica c'è anche Francesco Acerbi che è 34a con una media voto di 6.38.

