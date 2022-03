Torino, Brekalo negativo al Covid: torna a disposizione di Juric

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josip Brekalo è di nuovo negativo al Covid-19. Arriva una buona notizia in casa Torino. Il calciatore rientrerà oggi da Zagabria, dove è stato in isolamento una settimana. Juric lo accoglie a braccia aperte e spera di averlo a disposizione per la trasferta di Salerno, in programma sabato alle 20:45 Con il probabile rientro di Brekalo, sulla trequarti destra si apre il ballottaggio Pjaca-Seck. A Salerno non ci saranno Djidji, Sanabria e Pellegri (infortunati) e Pobega (squalificato).