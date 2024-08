Torino, Cairo: "Un anno fa ho rifiutato un'offerta importante per Ricci"

TUTTOmercatoWEB.com

Urbano Cairo alza la voce sul calciomercato. In un'intervista concessa a Tuttosport e alla Gazzetta dello Sport, il patron del Torino ha parlato delle ultime operazioni in uscita del Toro, in particolare Buongiorno e Bellanova. Il numero uno granata ha poi fatto riferimento anche a Samuele Ricci, cercato dalla Lazio nella scorsa sessione di calciomercato. Queste le sue parole: "Il procuratore di Bellanova dopo l’Europeo mi ha trasferito un po’ di mal di pancia da parte del giocatore, che sperava di andare in Premier. Poi è capitata l’occasione dell’Atalanta, una squadra che fa la Champions, lui andava volentieri e ho preferito lasciarlo partire. Con noi si è sempre comportato bene, ma restare malvolentieri non è un bene. Alla lunga può diventare un problema".

"Mi è stato anche chiesto Zapata, ma lui voleva restare al Torino, voleva rimanere con entusiasmo, allora ho rifiutato l’offerta molto volentieri. È rimasto e ora è il capitano. Un anno fa ho rifiutato due offerte importanti per Ricci e Sanabria. Nel mercato scorso abbiamo investito 30 milioni e ne abbiamo incassati solo 10 dalla cessione di Singo".