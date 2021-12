Torino, due calciatori positivi al Covid: la nota del club

Aumentano i casi di Covid nel Torino, altri due calciatori di cui non è stata rivelata l’identità sono risultati positivi. A darne notizia il club granata tramite un comunicato: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha immediatamente informato le Autorità sanitarie competenti e attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore”

