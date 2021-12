Lazio Women, il bilancio di Gambarotta: "Infortunio ad ottobre ed ora col Covid" - FOTO

Non è stato decisamente uno degli anni migliori per Margot Gambarotta, giocatrice della Lazio Women. E il 2021 si sta concludendo nel peggiore dei modi, poiché attualmente positiva al Covid. Qualche mese fa, poi, un infortunio al crociato che le ha fatto terminare in anticipo la stagione. Margot ha voluto condividere con i propri seguaci di Instagram la speranza in vista del nuovo anno: "Quindi oggi è l'ultimo giorno di questo 2021? Meno male! Non è stato uno dei migliori, sicuramente si sta concludendo nel peggiore dei modi. Infortunio a ottobre, Natale in quarantena preventiva e adesso sono positiva al Covid. Con la speranza che il 2022 ci porti un po' più di serenità, buon fine anno a tutti".

