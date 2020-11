Torino, due nuovi giocatori positivi al Covid-19 al rientro dalle nazionali

I due nuovi casi di Coronavirus all'interno del Torino, rafforzano l'ipotesi dei più che hanno considerato questa pausa per le nazionali deleteria per gli equilibri dei campionati. Il club di proprietà di Urbano Cairo ha pubblicato una nota ufficiale in cui viene comunicato che due giocatori sono risultati positivi ai test dopo essere rientrati dai loro impegni internazionali. I due sono già in isolamento e ora seguiranno l'iter del protocollo sanitario.

IL COMUNICATO DEL CLUB - "Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".