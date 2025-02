Torino, ecco l'impatto dei nuovi: le parole di Vanoli su Casadei e Elmas

I nuovi giocatori del Torino hanno impattato eccome nella sfida contro il Bologna, nel bene e nel male. Casadei è partito titolare e ha causato un rigore, Elmas è entrato nella ripresa e ha segnato il gol del momentaneo vantaggio, mentre Biraghi è entrato nei minuti finali ed è stato protagonista di uno sfortunato autogol che fa tornare a casa i suoi senza punti per la prima volta in questo 2025. Infatti, il Toro arrivava da una serie di sette risultati utili consecutivi (ma una sola vittoria). Il tecnico Vanoli è deluso per la sconfitta, ma riserva complimenti per i nuovi: “Casadei era alla sua prima partita e secondo me è stata ottima, sul rigore ha perso un po' l’inserimento ma anche Pobega è stato furbo - le parole sull’ex Chelsea - ed Eljif è un giocatore importante, lo ha dimostrato a Napoli: ha avuto un piccolo stop in Germania e ora serve pazienza per l’inserimento non sul piano tecnico-tattico, ma su quello fisico”. Poi sulle parole rivolte a Casadei durante la partita: "Lui era alla sua prima partita in Serie A e per di più in una squadra completamente nuova. A livello tattico mi sono arrabbiato quando ci siamo messi a 5, in questo ci manca ancora lucidità". Queste le parole dell'allenatore del Torino riportate da TMW.