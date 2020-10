Torino, Giampaolo: "Non ci sono gare facili. Contro la Lazio match importante"

Domani alle 15:00 Torino e Lazio scenderanno in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia del match il tecnico Giampaolo ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa: "Partite semplici non ce ne sono. Io mi aspetto di mettere un altro mattone, magari non dieci mattoni, ma uno sì. Per garantirci una risalita costante anche se a piccoli passi. Uno step alla volta dobbiamo riprendere fiducia, autostima, certezze. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, io devo capire qual è la necessità della squadra. Poi per i pizzi e i merletti ci penseremo. Dobbiamo capire le cose che possono esaltare i giocatori, ma i ragazzi lavorano bene. Siamo migliorati sul possesso, ma dobbiamo fare più passaggi e correre in avanti, oltre a non subire contropiedi. Ci sono tanti aspetti da migliorare, ma non ci manca l’applicazione. Queste tre gare contro Lazio, Crotone e Genoa rappresentano un passaggio importante, abbiamo tre partite ed è uno snodo per il presente e per il futuro":

