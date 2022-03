Torino - Inter, Vagnati sul rigore non dato: "Ecco cosa mi ha detto Guida..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter porta a casa un punto dalla trasferta in casa del Torino, grazie al gol in pieno recupero di Sanchez che ha ripreso il vantaggio di Bremer. La squadra di Juric però lamenta un rigore non concesso per fallo di Ranocchia su Belotti, tanto che il ds dei granata Vagnati a fine partita ai microfoni di Dazn ha parlato così: "Abbiamo e avremo sempre grande rispetto per gli arbitri. Non dare un rigore del genere è un errore. Anzi sono due. Il primo perché l’arbitro non lo da nonostante sia solare e poi il secondo è del VAR che non lo vede. Sinceramente non mi capacito di cosa sia successo. Nel secondo tempo sono andato da Guida e mi ha detto che se non è stato richiamato dal VAR vuol dire che era stata presa la scelta giusta".