Torino - Lazio, graffio di Caicedo come a Cagliari: gli scatti del recupero

Minuto 90, la Lazio è sotto a Torino, Lukic ha regalato il vantaggio ai granata tre minuti prima. Minuto 92, Immobile calcia verso la porta e trova un mani galeotto di Nkoulou. Dopo 3 minuti di revisione Var Chiffi concede il rigore che Ciro trasforma. È 3-3. Minuto 97, Rincon commette fallo su Leiva a centrocampo e becca un giallo. Cataldi si porta sul pallone, invita i compagni ad andare in area e crossa in the box. Svetta Hoedt, palla a Caicedo, rimpallo con Nkoulou, ancora Felipao, bomba sotto le gambe di Sirigu. Come a Reggio Emilia, come a Cagliari, euforia Lazio. Gli scatti del recupero di Torino - Lazio a cura de Lalaziosiamonoi.it.