Torino – Lazio, i tifosi biancocelesti si preparano per il match: ecco quanti saranno

Domani la Lazio scenderà in campo contro il Torino per la quinta giornata di Serie A. Il match è in programma alle 18:30 all’Olimpico Grande Torino. Si è conclusa la vendita dei biglietti e i dati riportano che saranno 418 i supporter laziali che si recheranno a Torino per sostenere la propria squadra. Buona la risposta dei tifosi biancocelesti che anche stavolta non faranno di certo mancare il loro supporto alla squadra, in attesa poi di riempire l'Olimpico di Roma in occasione del derby.

