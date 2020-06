Torino-Lazio, Inzaghi in tribuna: l'ultima volta fu contro l'Inter in Coppa Italia

La Lazio è pronta a tornare in campo questa sera nella sfida contro il Torino in programma alle 19:30. Mister Inzaghi però non guiderà la squadra dalla panchina, al suo posto il vice Farris, in conseguenza dell’espulsione nel match contro la Fiorentina. Nell’Olimpico vuoto il tecnico seguirà la gara dalla tribuna, così come fece il 1 febbraio del 2019 a San Siro. La gara era quella di Coppa Italia contro l’Inter, un match infinito che si risolse solo ai calci di rigore. Tutti li ricorderanno perché quando Leiva segnò il penalty decisivo Inzaghi come un vero e proprio tifoso si liberò in un’esultanza sfrenata. Grazie a quella vittoria i biancocelesti volarono in finale alzando poi la coppa al cielo battendo l'Atalanta. Che la tribuna sia anche stasera di buon auspicio.

