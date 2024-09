Torino - Lazio, le probabili formazioni: Baroni punta sui titolari

Terza trasferta in una settimana. Dopo l'esordio vincente in Europa League, la Lazio si sposta a Torino. Davanti ci sono i granata di Vanoli, che nonostante l'eliminazione in Coppa Italia hanno iniziato la stagione nel miglior modo possibile. Baroni per l'occasione si affida ai 'titolari' dopo il turnover degli ultimi giorni. Davanti a Provedel torna la difesa già vista contro il Verona: Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Da verificare le condizioni di Patric (fastidio alla gamba destra) e di Gigot (contusione alla spalla sinistra) per una loro eventuale convocazione. In mediana va a sedersi in panchina Vecino per fare spazio a Guendouzi e Rovella. Sulla trequarti più Isaksen di Tchaouna (ballottaggio aperto), accompagnato da Dia e dal capitano Zaccagni. Smaltito l'infortunio, il posto da centravanti torna a prenderlo Castellanos, favorito su Noslin.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Walukiewicz, Maripán, Masina; Lazaro, Ricci, Ilić, Tameze, Sosa; Sanabria, Zapata. All.: Vanoli.