Torino-Lazio, Longo contro Inzaghi: cinque anni fa valeva uno Scudetto

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, ore 19:30, si sfidano Torino e Lazio, due squadre con obiettivi di classifica completamente diversi. I granata per aumentare la distanza di 6 punti dal Lecce penultimo e allontanare l’incubo Serie B. La Lazio per mettere pressione alla Juventus, impegnata in serata contro il Genoa, e per continuare la marcia Scudetto. Come riporta La Stampa, Torino-Lazio è anche il duello tra Longo e Inzaghi, due degli allenatori più giovani della Serie A. Entrambi nati nel 1976, i due tecnici non si sfidano oggi per la prima volta.

IL DUELLO IN PRIMAVERA - Il cammino di entrambi parte nelle giovanili dei due club. Il 16 giugno 2015 Longo e Inzaghi si trovano uno di fronte all’altro nella finale scudetto Primavera a Chiavari. Il Torino vince il titolo ai calci di rigore e, cinque mesi dopo, i ragazzi di Longo alzano la Supercoppa Italiana sempre contro i giovani biancocelesti. Longo è diventato allenatore della prima squadra granata a febbraio per sostituire Mazzarri, la Lazio, invece, ha scelto Inzaghi lo stesso in cui perdeva le due finali al posto di Pioli.

LE SCELTE DI OGGI - Questa sera ci sarà un nuovo scontro tra i due giovani tecnici. Sarà un testa a testa particolare data la squalifica di Inzaghi che seguirà la squadra dalla tribuna. La Lazio è a caccia di punti per assicurarsi un posto in Champions e per restare in scia della Juventus. I granata per riscattare la sconfitta di Cagliari e per dimostrare di essere una squadra tosta e valida in grado di mettere in difficoltà anche le più forti. Longo potrà fare affidamento di nuovo su Ansaldi e Verdi. Inzaghi deve fare ancora i conti con numerose assenze, Leiva e Luiz Felipe su tutti, e con la non perfetta condizione fisica di Immobile. Il mister granata opterà probabilmente per un 3-5-2 con Verdi e Belotti in avanti. A specchio la formazione biancoceleste con il tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

SIMONE INZAGHI, UN MODELLO -. Inzaghi e Longo sono pronti al secondo atto in Serie A. Il primo ha visto vincitore Simone quando sconfisse il collega all'epoca sulla panchina del Frosinone, con il risultato di 1-0 grazie al gol di Luis Alberto. Longo, guardando la bacheca della sua Primavera, sorride, il mister biancoceleste un po’ meno. Ma Inzaghi, oggi, è diventato un modello per tutti.