Torino-Lazio, Milinkovic è una furia contro Piccinini: la ricostruzione - FOTO

Il match tra Torino e Lazio, valido per la seconda giornata di campionato, si chiude sullo 0-0 ma non mancano di certo le polemiche. Piccinini fa battere una rimessa laterale in zona offensiva ai granata oltre il terzo minuti di recupero. Sugli sviluppi, Pedro scippa il pallone a Lukic e fa partite un contropiede parecchio invitante per la Lazio con soli tre uomini di Juric a difendere. Il direttore di gara, però, fischia tre volte e manda inspiegabilmente le squadre negli spogliatoi scatenando l'ira dei calciatori biancocelesti. Il più nervoso sicuramente Milinkovic che scatta in piedi dalla panchina e corre a protestare con l'arbitro. Romagnoli, Luis Alberto, Basic e non solo circondano Piccinini, ma è il Sergente ad alzare la voce. "Ma come fai", urla il 21 a pochi centimetri dal direttore di gara chiedendo spiegazioni per il triplice fischio. I compagni di squadra placano la furia di Sergej che sembra non darsi pace e continua con le proteste. Per lui scatta il cartellino giallo, il primo della stagione.