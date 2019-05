Torino - Lazio, parte la vendita dei tagliandi: info e prezzi

È partita ieri sera la vendita dei tagliandi per Torino - Lazio del prossimo 26 maggio, ultima giornata di Serie A. Lo ha comunicato il club biancoceleste con una nota sul proprio sito ufficiale, in cui sono riportate tutte le info riguardanti i prezzi e le modalità d'acquisto dei biglietti. Il match si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 15:00, e ai tifosi biancocelesti come di consueto è riservato il settore ospiti. I prezzi del settore sono: Intero 20€ (più i diritti di prevendita), Ridotto Under 16 10€ (più i diritti di prevendita). Lo stop alla vendita è previsto per le ore 19:00 di sabato 25 maggio, il circuito ricevitorie è Viva Ticket - Rete di vendita calcio per l'acquisto anche online. Per ricevere ulteriori informazioni CLICCA QUI.

