FORMELLO - Lazio, il riposo e poi l’ultima fatica: torna Radu, out Correa

FORMELLO - L’ultima fatica stagionale. La Lazio da mercoledì comincerà a preparare la trasferta di Torino, giornale finale del campionato. Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo, la ripresa è fissata per domani. Tornerà Radu dalla squalifica, al suo posto il giudice sportivo fermerà per un turno Correa (era diffidato, è stato ammonito per proteste con il Bologna). Il Tucu è praticamente già in vacanza. La partita contro la squadra di Mazzarri potrebbe servire al tecnico biancoceleste per far esordire qualche altro giovane o comunque dare spazio ai calciatori meno utilizzati finora. Da valutare le condizioni di Strakosha, Luis Alberto e Caicedo, fuori dalla lista dei convocati ieri sera. Non verrà corso nessun rischio.