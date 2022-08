Torino - Lazio, tutto sold out: cresce il numero dei tifosi in altri settori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un sabato sera tutto da vivere allo Stadio Olimpico Grande Torino. Pronta per partire, la seconda giornata di Serie A vedrà la Lazio sfidarsi contro la formazione di Ivan Juric in un impianto che sfida i tifosi biancocelesti lì presenti. E' agosto, la voglia per lo stadio supera quella per la spiaggia, Maurizio Sarri attende la propria tifoseria dietro le sue spalle a guidarlo in questo nuovo cammino. Ecco allora che dopo aver annunciato il sold out per la porzione di spalti riservata ai sostenitori della Lazio, il dato adesso registra ben 1.700 tifosi presenti. Come riporta la nostra redazione infatti sono stati messi a disposizione altri circa 200 tagliandi in altri settori. Che spinta per la propria squadra, non solo tra le mura amiche dell'Olimpico di Roma, anche in trasferta l'entusiasmo è a mille.