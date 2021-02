Torino, Linetty non giocherà contro il Cagliari: il risultato del tampone è dubbio

Linetty sarebbe dovuto scendere in campo questa sera contro il Cagliari per dare forza alla mediana del Torino, ma il tampone effettuato in terra sarda ha dato esito dubbio e Nicola ha deciso, di comune accordo con lo staff medico, di non convocarlo e rispedirlo in Piemonte per verificare le sue condizioni, stando a quanto riportato dall'ANSA. Il club di Cairo ha deciso di non rischiare il giocatore, viste anche le recenti positività all'interno della rosa.