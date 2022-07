Torino, lite furiosa tra Juric e Vagnati: “Fenomeno del c***o”. Rissa sfiorata - VIDEO

Il clima è tutt'altro che disteso dalle parti di Torino. È diventato virale in queste ore il video di una clamorosa lite tra il tecnico Juric e il ds Vagnati che per poco non vengono alle mani. Volano parole grosse tra i due al termine dell'amichevole contro l'Apollon. L'argomento principale della lite è il calciomercato. A iniziare è il mister croato che attacca: "Devi andare via, mi devi lasciare. Stai ancora qui?! Ma vai a cagare, ti ho salvato la vita, devi sparire". Vagnati non ci sta e risponde a muso duro sfiorando la rissa con il suo allenatore: "Io ti faccio la squadra e tu la alleni, hai capito? E la alleni bene, non mi alzi la voce, non ti devi azzardare. Hai capito fenomeno del c****o? Ne ho abbastanza di te, devi avere rispetto. Solo io ti difendo anche con davanti quella testa di c***o(Cairo, ndr). Hai capito?". I due vengono separati da una terza persona, probabilmente un membro dello staff tecnico, che evita il disastro totale. Scintille inaspettate, dunque, che generano caos all'interno della società granata che adesso dovrà risolvere più di qualche problema interno. Di seguito il video.