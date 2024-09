Torino, Vanoli: "Spero che Baroni non mi faccia lo scherzetto. Su Vlasic..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Lazio, Paolo Vanoli ha presentato la sfida casalinga che dovrà affrontare il suo Torino contro i biancocelesti. Vanoli ha sottolineato la forza della squadra di Baroni, prima di fare il punto sui singoli:

"Il Toro deve essere sempre pronto. Loro sono stanno molto bene, lo hanno dimostrato in Europa League e hanno un potenziale offensivo importante. A destra la Lazio ha giocatori veloci. Chiunque vada in campo lo deve sapere: ho la fortuna di avere un parco difensori che sa difendere su questi giocatori, lo abbiamo dimostrato con Leao soprattutto e Loftus-Cheek. E' una questione di fase difensiva, non è mai un discorso individuale. Baroni? Speriamo non faccia lo scherzetto...Con lui ho vinto un campionato a Verona, dalla B alla A, ed era un giocatore esperto. Quell'anno segnò 5-6 gol, mi chiedevo come facesse visto che era lento... (ride, ndr). Sono felice che Baroni abbia avuto questa grande opportunità, viene da tanta gavetta e mi fa piacere. Poi quando l'arbitro fischia sarà una battaglia e io penserò al Toro, lui alla Lazio".

SINGOLI - "Vojvoda sta bene, stanno tutti bene. E' un processo, ci vogliono tempo e pazienza. Non dobbiamo mettergli pressioni, capita che si voglia accelerare il recupero. Vlasic sarà convocato. E' un giocatore che aspettiamo, ha qualità importanti. Poteva essere pronto per la coppa, ma voglio guardare avanti e quindi gli ho fatto fare un ultimo lavoro anche se era arrabbiato".

DIFESA - "Ora che siamo al completo, voglio capire bene le caratteristiche più funzionali al sistema di gioco e alla squadra. Ho un reparto completo, ora tocca a me. C'erano state subito le nazionali, ora abbiamo avuto tre gare in una settimana, ma in prospettiva lavoreremo sulla sincronizzazione del reparto. Maripan? La priorità è metterlo in condizione: devo guardare anche i giocatori arrivati e la loro storia, l'ho fatto per Sosa e lo faccio per Maripan. Ha esperienza, ma è un giocatore che per varie esigenze va messo ad un livello più alto sotto l'aspetto fisico".