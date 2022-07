Toronto, Bernardeschi svela: “Un club di Serie A mi voleva. Con Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Bernardeschi è il terzo acquisto italiano dell'estate per il Toronto. Dopo Insigne e Criscito, il club canadese ha chiuso anche per l'esterno ex Juventus e Fiorentina che è stato ufficializzato in queste ore. Il giocatore, che vestirà la maglia numero 10, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui svela gli interessamenti delle altre squadre prima di fare la sua scelta. Ecco le sue dichiarazioni: "Ringrazio tutti, in particolare Gasperini e il ds D'Amico. L'Atalanta mi voleva fortemente. Ci sono stati interessamenti dall'estero? Sì, da Londra. Ma non dico chi... Diciamo che ammiro Conte spudoratamente". Poi le parole sul parole sul rapporto con Sarri: "Alla Juve conta solo vincere, ma con Maurizio per esempio ho avuto un buon rapporto, non è scoccata la scintilla tra lui e l'ambiente".