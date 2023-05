Torres-Arbeloa, insulti e mani addosso durante Real-Atletico: cosa è successo - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

Scintille e nervi tesi durante il match tra settori giovanili di Real Madrid e Atletico Madrid. Espulso il tecnico dei colchoneros Fernando Torres che è finito nell'occhio del ciclone per quanto successo. Faccia a faccia accesissimo con l'ex compagno ai tempi del Liverpool Alvaro Arbeloa, allenatore dei Blancos, tanto da arrivare ad urlargli: "Ti faccio saltare la testa, pagliaccio". Pronta la replica dell'ex terzino: "Quando vuoi!". Volano parole grosse tra i due che vengono anche a contatto. El Niño rifila uno spintone al suo ex compagno e l'arbitro è costretto ad estrarre il rosso. Mentre lascia il campo Torres ha qualcosa da dire anche ai presenti in tribuna che lo contestano per l'atteggiamento. Ad aver innervosito l'ex attaccante è stato il comportamento di Arbeloa che nell'esultanza per il gol del pareggio è andato a cercare co lo sguardo alcuni componenti della panchina dell'Atletico. Un derby è sempre un derby, anche se si tratta di calcio giovanile.