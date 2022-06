Tottenham, Perisic: "Lavorare di nuovo con Conte? Ecco cosa mi aspetto"

L'addio all'Inter e l'approdo al Tottenham. Ivan Perisic è in trepidazione per la nuova avventura con la maglia del club inglese. A confermare il tutto è lo stesso giocatore che si è legato alla squadra di Antonio Conte firmando un contratto fino al 2024: "Fin dai primi contatti col club ho detto al direttore sportivo e a Conte che volevo venire al Tottenham - ha dichiarato Perisic nella prima intervista ai canali ufficiali del club inglese -. Dal 2009 sono stato diverse volte vicino a trasferirmi in Premier e finalmente è arrivato il momento. Non vedo l'ora di giocare".

"Mi piace lavorare sodo per la squadra perché solo così si possono vincere trofei importanti - ha proseguito l'ex Inter -. Posso giocare in diverse posizioni nel sistema in cui sta giocando il Tottenham, porterò anche molta esperienza. Ho giocato per molti grandi club e, come ho detto, non vedo l'ora di iniziare a giocare, ad allenarmi e a dare il massimo". Infine, Perisic si è espresso anche su ciò che significa per lui tornare ad essere allenato da Antonio Conte: "È un privilegio lavorare di nuovo con un allenatore come lui. All'Inter abbiamo fatto bene, abbiamo vinto il campionato dopo anni. Sono davvero felice di rivederlo. Insieme faremo bene anche qui in Inghilterra. Conte vive il calcio ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. Anche quando dorme, pensa al calcio!".