Totti, like a Pippo Inzaghi dopo Benevento - Roma - FOTO

Impresa del Benevento contro la Roma, punteggio mantenuto sullo 0-0 fino al fischio finale nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Glik e il forcing costante ma sterile della squadra di Fonseca. A fine partita Pippo Inzaghi si è lasciato andare ad una esultanza anche sui social network, dove ha scritto: “Prova matura e pareggio in inferiorità numerica. Abbiamo lottato fino all’ultimo contro un grande avversario. Sono orgoglioso di voi ragazzi”. Un post che però fa nascere nuove polemiche in ambiente romanista: è infatti comparso sotto le parole di Inzaghi il like di Francesco Totti, che ha fatto storcere il naso a molti tifosi giallorossi. La volontà era probabilmente quella di fare i complimenti per la partita all'ex "collega" sul campo, ma non tutti riescono a condividere la sportività, come dimostra anche il caso Pellegrini-Immobile.

Petruzzi sulla polemica Pellegrini-Immobile: “Sono due amici, i social sono la rovina”

Benevento - Roma, Austini non si dà pace: "Pippo Inzaghi aveva sotto la maglia della Lazio"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE