Tracollo della Juventus, che subisce il tris del Milan: Pioli raggiunge Gasperini a 72

Il Milan vince 3 a 0 contro la Juventus, e si porta a 72 punti in classifica, raggiungendo l'Atalanta. All'Allianz Stadium, la squadra di Andrea Pirlo subisce il primo gol alla fine del primo tempo: Brahim Diaz sfrutta al meglio la punizione dalla trequarti di Calhanoglu, s'avventa sul pallone e, complice il rimpallo con Alex Sandro, va in rete con un chirurgico tiro a giro. I bianconeri si lamentano per un controllo di mano, ma il Var conferma la regolarità del gol. Al 58' il Milan ha la possibilità di raddoppiare, ma Kessié sbaglia dal dischetto il calcio di rigore concesso dall'arbitro dopo il fallo di Chiellini. Il 2-0 arriva dieci minuti più tardi: Rebic fulmina Szczesny da venticinque metri, il piattone dell'attaccante è imparabile. All'82' il tris. Da calcio di punizione batte Calhanoglu, Tomori svetta e mette la palla alle spalle del portiere della Juventus. I restanti otto minuti, più i cinque di recupero, non servono al gruppo di Pirlo a siglare il gol della bandiera. Passo fondamentale del Milan per la Champions, che dovrà far fronte all'ennesimo problema fisico di Ibrahimovic. Si complica per la Juve.

Aggressione figlia Grassadonia, Brocchi: “Si sta creando qualcosa di brutto”

Lazio, Milinkovic operato al setto nasale: lo scatto post-intervento - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE