Tragico lutto per l'ex Genoa Centurion, infarto e incidente per la fidanzata

Una orribile notizia arriva dall'Argentina, dove la 25enne Melody Pasini, fidanzata dell'ex giocatore del Genoa Ricardo Centurion, è morta in seguito ad un infarto mentre era alla guida della sua auto per le strade di Lanus. Secondo i media locali il decesso sarebbe avvenuto per l'attacco di cuore e non per il conseguente tamponamento con un veicolo in sosta, troppo lieve per causare la morte. La ragazza, che da cinque anni accompagnava Centurion nelle sue esperienze calcistiche, aveva già avuto problemi cardiologici che avevano portato ad un trapianto di cuore all'età di 12 anni.