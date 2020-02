Treno Frecciarossa deraglia a Lodi: due morti, decine i feriti

Grave incidente sulla linea alta velocità in provincia di Lodi: il deragliamento del treno ad alta velocità partito da Milano e diretto a Salerno è avvenuto nel comune di Ospedaletto Lodigiano, nei pressi del casello A1, in zona cascina Griona. Sembra che la motrice del Frecciarossa si sia staccata dal resto del treno, avrebbe urtato un carrello merci sui binari e - dopo aver percorso trecento o quattrocento metri fuori dalle rotaie, si sarebbe schiantata su un casotto delle Ferrovie dello Stato. Carrozza 1 ribaltata. Le altre carrozze sono più più o meno intatte. Al momento le vittime accertate sono i due macchinisti, intorno ai 30 anni. Ventotto passeggeri in tutto sono rimaste ferite anche se non in modo grave. Un operaio delle ferrovie, un pulitore che era probabilmente a bordo del treno, si è rotto il femore. Sul posto diverse ambulanze, auto mediche, carabinieri e polizia. La zona è stata isolata per permettere i soccorsi. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere.

