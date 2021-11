Trentalange: "La centralità deve sempre averla l'arbitro. E sul VAR..."

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange ha partecipato come ospite a La Domenica Sportiva su Rai 2. L'ex fischietto ha rimarcato al distinzione dei rapporti e delle funzioni tra arbitro e VAR: "La centralità deve averla l'arbitro, non bisogna dimenticarselo. Bisogna formare gli arbitri perché riacquisiscano questa centralità. Il VAR serve sostanzialmente per eliminare i grandi errori, le grandi ingiustizie, e va vissuto in questo senso".